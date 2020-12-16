САНТЕХНИКА В ТРЕНДЕ. Открытие нового филиала «ЛУНДА - Смоленск»

Компания LUNDA активно работает над расширением сети филиалов на территории РФ. Мы рады сообщить об открытии нового филиала «ЛУНДА - Смоленск». Наши специалисты готовы оказать всестороннюю поддержку клиентам в подборе инженерного оборудования для проектов различной сложности. Монтажникам доступны около 3 000 уникальных артикулов товара. На складе нашей компании имеется продукция от более чем 100 производителей. Приглашаем посетить новый офис, в котором вы получите профессиональную помощь в подборе оборудования, печатную версию нашего каталога, а также сможете оформить и получить размещённый ранее заказ. Адрес филиала: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 6А. Получить более подробную информацию можно по телефону: +7 4812 33-99-80 (пн-пт: 09:00-18:00) или по электронной почте: smolensk@lunda.ru.

Сайт ЛУНДА, 10 декабря