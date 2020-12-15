КАНАЛ 78TV-СПБ НА ЗАВОДЕ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ «РЕКОМ»: СНИМАЛИ ПРОГРАММУ «ЕСЛИ БЫ Я...» С ЗАСЛУЖЕННЫМ АРТИСТОМ Е. ДЯТЛОВЫМ В РОЛИ СВАРЩИКА

Пандемия внесла коррективы в жизнь всей планеты, изменив целые индустрии и отрасли, лишив многих людей работы и профессии. Как построить карьеру заново и "перепридумать себя", будучи уже не студентом и даже не выпускником? На какие специальности обратить внимание и как не испугаться вновь быть в позиции "младшего", когда за плечами у тебя богатый жизненный опыт и признание коллег? 78 | ТЕЛЕКАНАЛ предложил известным и успешным людям Петербурга попробовать себя в новой несвойственной им роли, взяться за дело, которое никто из них никогда не пробовал, и на себе ощутить каково это: "Если бы я...". Cмотрите выпуск с Заслуженным артистом России Евгением Дятловым, примеряющим на себя образ сварщика на Заводе деталей трубопроводов "РЕКОМ" в ЮТУБ и на сайте завода.

Сайт ЗДТ Реком, 7 декабря