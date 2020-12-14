В Хабаровском крае запустили сервисный комплекс по ремонту трубопроводной арматуры - первый на Дальнем Востоке. Начали с насосов и компрессоров - пришла очередь ТПА

Запуск проекта по созданию сервисного центра для сервиса и ремонта насосно-компрессорного оборудования и запорно-регулирующей арматуры как российского, так и импортного производства компанией «Нефтемаш Восток Сервис» и запуск производства торцевых уплотнений, аналогичных импортным брендам, а также других комплектующих для насосно-компрессорного оборудования компанией «Корпсервис» - это большая и важная работа по импортозамещению и серьезный вклад в реализацию национального проекта по ускоренному развитию экономики Дальнего Востока, как считает генеральный директор ООО «Нефтемаш Восток Сервис» Инна Фетисова.

Инвестор отмечает, что новые предприятия не имеют аналогов в Хабаровском крае. А потребность в качественном сервисном обслуживании оборудования с применением современных технологий и использованием оригинальных импортных, качественных российских запасных частей и аналогов с каждым годом возрастает. К услугам сервисного центра повышенный интерес проявляют нефтеперерабатывающие предприятия в городах Комсомольск-на Амуре и Хабаровск, а также предприятия Амурской области и Сахалина.

В ходе реализации двух проектов будет создано более 50 рабочих мест, 9 специалистов уже трудоустроены и проходят дополнительное обучение. Большое внимание на предприятиях уделено созданию комфортных условий труда и оснащению работников всем необходимым оборудованием, имеются комнаты отдыха и приема пищи, душевые. В дальнейшем на производства буду приняты инженеры, конструкторы и рабочие. Основной упор резиденты делают на трудоустройство специалистов из города Комсомольска-на-Амуре. Общий объем инвестиций в оба проекта по соглашениям с КРДВ составит 19,7 млн рублей.

Два новых производственно-административных здания были открыты на площадке «Парус» ТОР «Комсомольск» в феврале этого года. Их общая площадь – 3 тысячи квадратных метров. Оба здания подключены к сетям электро- и водоснабжения, оснащены системами водоотведения и ливневой канализации. В помещениях смонтированы внутренние инженерные сети. Теплоснабжение обеспечено за счет встроенных котлов, использующих в качестве питания природный газ и электроэнергию. В дальнейшем на «Парусе» планируется строительство дополнительных производственно-административных зданий с учетом потребностей инвесторов.

Размещена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока, Комсомольск, 11 декабря