РИМЕРА: ОТКАЗ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СНИЖЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ОПЕРАТИВНО ОТВЕЧАТЬ НА НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА (Генеральный директор Станислав Великий рассказал как в условиях кризиса живут Римера-Сервис, Алнас и Ижнефтемаш)

В последние годы главными проблемами российского нефтесервиса считались низкие цены на услуги и долгие сроки оплаты выполненных работ. Сегодня, в условиях коронавирусного кризиса ситуация в этом секторе еще более осложнилась. Удается ли вашей компании сохранять рентабельность бизнеса? — Маржинальная рентабельность сервисных проектов ГК «Римера» за первое полугодие 2020 года оказалась на 15 п. п. ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Основной причиной стало снижение спроса на нефтесервисные услуги в связи с сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+. Показатель рентабельности прокатных проектов (прокат установок электроцентробежных насосов) сохранился на уровне 2019-го, но по итогам второго полугодия мы также ожидаем снижения. В целом нам удается сохранять устойчивость за счет комплекса мер, включающего, в частности, сокращение производственных и административно-управленческих расходов и оптимизацию инвестиционного портфеля. Кроме того, вместе с нашими клиентами мы находим гибкие решения в ситуациях, когда обслуживать скважины, работа которых приостановлена, экономически нецелесообразно, но досрочный выход из проектов не выгоден ни одной из сторон. «НиК»: У ГК «Римера» два направления деятельности — нефтесервис и производство добывающего оборудования. Какое из них наиболее устойчиво в условиях кризиса, какое, напротив, пострадало больше всего? — Напряженная обстановка в мире, в том числе экономический спад и снижение деловой активности в связи с пандемией стали серьезными вызовами для бизнеса. Считаю, что в новых реалиях именно практикуемый нами комплексный подход наиболее эффективен. Он обеспечивает синергию и позволяет клиентам воспользоваться преимуществами налаженного взаимодействия наших машиностроительных предприятий с сервисными центрами, находящимися в основных нефтедобывающих регионах России. Как я уже сказал, нынешняя ситуация сильно повлияла на работу нашего нефтесервисного направления, представленного сетью «Римера-Сервис», в частности, на финансовые показатели ряда проектов. Тем не менее, предприятие изначально ориентировано на работу в условиях краткосрочного горизонта планирования. Такая практика предполагает умение оперативно подстраиваться под требования рынка — например, гибко управлять численностью персонала по завершении контракта или расширять производственные мощности при входе в новый проект. Что касается наших производственных площадок — заводов по выпуску нефтедобывающего оборудования «Алнас» и «Ижнефтемаш», — то они менее мобильны и более чувствительны к изменениям. Их финансовая устойчивость обеспечивается за счет расширения географии поставок, развития производственной системы и совершенствования организационной структуры. В фокусе стратегии компании — повышение качества взаимодействия с клиентами, для чего мы оптимизируем систему управления в ГК «Римера». Реорганизация предполагает в том числе отказ от управляющей компании. После проведения необходимых корпоративных процедур каждое из направлений — механизированная добыча и нефтепромысловое оборудование — будет само нести ответственность за производственные и финансово-экономические результаты. Такой подход повысит гибкость бизнеса и позволит более оперативно предоставлять эффективные решения для нефтедобычи.

Источник ТЭК-ALL НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ТЭК, 10 декабря