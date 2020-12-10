Объединенная металлургическая компания (в ОМК входит АО БАЗ) одной из первых в отрасли предлагает офисным сотрудникам на постоянной основе перейти на смешанный («офис-дом») и полностью удаленный графики работы в 2021 году.

С сотрудниками компания заключит дополнительные соглашения к трудовым договорам. Сейчас такие графики предложены в московском офисе ОМК и на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в ОМК), на новый режим смогут перейти до 90% офисного персонала. Это позволит сотрудникам выполнять задачи максимально эффективно, экономить время и сократить расходы на дорогу в офис. Также этот шаг поможет снизить риск инфекционных заболеваний за счет сокращения числа личных контактов. Пока большая часть офисных сотрудников компании работает полностью удаленно. Но как только позволит эпидемиологическая ситуация, появится возможность шире задействовать смешанный график, при котором сотрудник сможет работать в офисе от 1 до 4 дней в неделю. При выборе режима и графика будут учтены интересы производства, профессиональные задачи персонала, личные возможности и предпочтения. При этом ОМК планирует сохранить для желающих 100-процентную работу из офиса. Смешанный и полностью офисный режимы дают возможность личного общения с коллегами и повышают эффективность командной работы при решении определенных задач. Сотрудников на удаленном или гибридном формате работы компания обеспечит оргтехникой и средствами связи. Компания реорганизовала офисные пространства, чтобы обеспечить безопасную дистанцию. Те, кто будет совмещать работу в офисе с удаленной, смогут воспользоваться новой автоматизированной ИТ-системой бронирования рабочих мест. В ОМК внедрена мобильная версия внутреннего корпоративного информационного портала, ИТ-инфраструктура позволяет без труда проводить телеконференции с одновременным участием тысяч сотрудников. Также персоналу представлены рекомендации по этике общения в корпоративных каналах коммуникации, в том числе, через системы быстрых сообщений. В 2021 году новые модели работы опробуют офисные сотрудники и других предприятий ОМК. «Удаленная работа стала нормой во многих передовых компаниях мира. Мы начали внедрять такой режим еще в 2019 году, одними из первых в промышленности. Развитие – это взаимно: сотрудникам мы предоставляем возможность сократить потери времени на дорогу, что особенно актуально для жителей крупных городов, гибко управлять своим рабочим графиком, а для компании такой подход позволит повысить эффективность. Для нас важно, что это еще и действенная мера, чтобы обезопасить здоровье персонала в непростое время», – отметила председатель правления ОМК Наталья Еремина.

Сайт ОМК, 10 декабря