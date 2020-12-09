Пневматические заглушающие устройства (ПЗУ) - новое трубопроводное оборудование производства компании LAMPE для перекрытия трубопроводов диаметром 400-2200 мм применяется для аварийных работ на действующих коллекторах водоснабжения

По итогам испытаний ПЗУ LAMPE в полевых условиях подтверждено: Все перекрытия, включая ПУЗ максимального диаметра 2200 мм легко складываются до компактного размера и могут быстро устанавливаться в коллектор через стандартный люк 625 мм. Пневматические перекрытия не нуждаются в дополнительной фиксации и блокировке. Двухконусные ПЗУ выдерживают противодавление до 10 метров водяного столба или до 1 бара. При увеличении внешнего давления или уменьшении внутреннего давления заглушки ПЗУ LAMPE не изменяют своё положение в трубе. Возникает небольшая протечка в нижней точке трубы под перекрытием, но положение заглушки в трубе остаётся неизменным. При использовании на рабочих объектах исключительно практичными и надёжными показали себя ПЗУ LAMPE с усиленными крепежами. Если откачать водяной столб перед демонтажем заглушки не представляется возможным, то рекомендуется использовать ПЗУ LAMPE с усиленной системой крепежа. Эти заглушки выдерживают «рывок» при быстрой потере воздуха в заглушке при изначальной высоте уровня воды в трубопроводе до 10 метров. LAMPE - это единственный производитель, чьи ПЗУ больших диаметров остаются на месте без дополнительного жёсткого крепления даже в случае аварийной потери воздуха. Пневматические перекрытия компании LAMPE на деле доказали, что полностью соответствуют заявленным характеристикам по безопасности и надёжности и позволяют проводить аварийные и ремонтные работы в самых сложных условиях.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 9 декабря

