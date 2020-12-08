Новая волна сантехнической арматуры: модернизация «американки» LD PRIDE

С ноября 2020г. произошли изменения в конструкции латунного крана LD PRIDE «американка», а именно:

1. Накидная гайка - Стала выглядеть более эргономично, сглаженные углы. Стала чуть тоньше в резьбовой части, для удобства захвата ключом. В данном месте гайка не может разрушиться, т.к. соединение испытывает осевую нагрузку. Увеличилась толщина полки - тот элемент, который несет нагрузку в соединении. 2. Штуцер - Увеличилась длина Увеличилось количество витков. На DN 15 ( было 4 1/4, стало 5 ровно). Остальные диаметры - чуть позже 3. Корпус - Увеличены толщины по модели корпуса 47 серии 4. Корпусная гайка Убираются конусы на соединении с корпусом. С ноября 2020 на DN 15.

Сайт ООО ЧСГС, 7 декабря