ЧПКЗ: ШАРОВЫЕ ПРОБКИ (детали и узлы ШК) ДЛЯ ГЕРМАНИИ. Поковки и заготовки шаровых кранов по немецкому стандарту АD 2000

Руководство завода ООО «РМА Рус» – одного из наиболее перспективных современных предприятий в сфере производства деталей и узлов ТПА – подтвердило высокую компетентность ПАО «ЧКПЗ» и соответствие нашей продукции высоким стандартам, в том числе и международного уровня. В официальном письме компании ООО «РМА Рус» благодарит ПАО «ЧКПЗ» за плодотворное сотрудничество и подтверждает, что с 2015 года между предприятиями налажен успешный опыт поставок продукции для выпуска шаровых кранов для магистральных трубопроводов. А в 2020 году были организованы первые опытные поставки продукции на экспорт – в Германию (PMA Pipeline Equipment). ПАО «ЧКПЗ» проверено и признано изготовителем горячештамповонных опытных поковок и заготовок с механической обработкой в соответствии с АD 2000 w10/w13. Продукция ПАО «ЧКПЗ» отвечает стандартам партнёра, а также соответствует всем требованиям организации по техническому надзору «TÜV». В связи с чем, закуп продукции ПАО «ЧКПЗ» в режиме серийных поставок рекомендован всей группе компаний РМА, в том числе в Германию.

Сайт ПАО ЧКПЗ, лето 2020