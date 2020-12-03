Угрешский завод трубопроводной арматуры первым в отрасли успешно прошел ресертификацию в обновленной СДС ГАЗСЕРТ и готов к поставкам шаровых кранов NEON на объекты газоснабжения России.

В ходе проверки на соответствие заявленным характеристикам продукция УЗТПА продемонстрировала хороший запас прочности. В течение шести лет Угрешский завод трубопроводной арматуры успешно сертифицирует шаровые краны NEON в СДС Газсерт. В рамках получения нового сертификата в СДС Газсерт, возобновившей свою деятельность в августе 2020 г., шаровым кранам для газоснабжения серии NEON предстояло пройти серьезные испытания в несколько этапов, в ходе которых проверялись следующие характеристики:

Климатическое исполнение – проверка работоспособности шарового крана в различных температурных условиях, соответствующих указанному классу климатического исполнения.

Антистатичность – вращающиеся части шаровых кранах NEON находятся в постоянном электрическом контакте с корпусом – это обеспечивает защиту от возникновения статического электричества.

Наработка ресурса – повторение цикла открытия/закрытия крана. Стоит отметить, что по итогам испытаний шаровые краны для газа NEON сохранили герметичность класса А после полной выработки ресурса.

Система менеджмента качества ООО «УЗТПА» гарантирует высокий уровень контроля над всеми этапами производства трубопроводной арматуры. Входной контроль и выбор поставщиков материалов, высококлассные специалисты, собственная заводская лаборатория, испытательные участки и стенды позволяют обеспечить премиальный уровень качества продукции УЗТПА.

Сайт УЗТПА, 30 ноября