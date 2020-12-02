Разработан разгрузочный электромагнитный клапан GEMÜ прямого действия с инновационным сильфонным уплотнением

Промышленный разгрузочный электромагнитный клапан GEMÜ M75. Новый электромагнитный клапан GEMÜ M75 компенсирует силы давления благодаря двойному сильфонному уплотнению. Компания GEMÜ, специализирующаяся на производстве клапанов, представляет свой новый промышленный разгрузочный электромагнитный клапан GEMÜ M75. Благодаря инновационному двойному сильфонному уплотнению обеспечивается эффективная компенсация сил давления. Это позволяет использовать новый клапан с очень компактным магнитным приводом для доступных номинальных размеров в технологических процессах с рабочим давлением до 6 бар. Электромагнитные клапаны выгодно отличаются коротким временем установки и поэтому оптимально подходят для операций дозирования в процессах смешивания. В химической промышленности, в области водоподготовки, в системах промывки и очистки или в процессах гальванизации — они практически не требуют технического обслуживания, а благодаря небольшому номинальному размеру являются экономически выгодной альтернативой клапанам с пневматическим или электрическим управлением. Новый 2/2-ходовой разгрузочный электромагнитный клапан GEMÜ M75 прямого действия оснащен приводным магнитом с пластиковым покрытием, который предлагается в различных исполнениях в зависимости от подводимого напряжения. Благодаря энергоэффективному снижению рабочего тока клапан является ресурсосберегающим. Динамические и статические силы давления компенсируются двойным сильфонным уплотнением. Благодаря широкому выбору высококачественных материалов корпуса (PP, PVC и PVDF), а также герметичному разделению рабочей среды и привода посредством кольцевых уплотнителей различного исполнения новый промышленный электромагнитный клапан обеспечивает высокую надежность технологического процесса даже при использовании агрессивных рабочих сред. Клапан может использоваться с газообразными и жидкими рабочими средами, а также в условиях вакуума. Компактный электромагнитный клапан в исполнении с номинальными размерами DN 8–15 (с использованием адаптера — до DN 20) предназначен для функций открывания/закрывания.

Сайт GEMÜ, ноябрь 2020