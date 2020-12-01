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Компания ОНИКС с 1 декабря установила новые условия заказов и отгрузки арматуры, фланцев и деталей трубопроводов

01 декабря, 2020 13

Просим обратить внимание на новые условия. С 1 декабря 2020 мы вводим изменения в минимальную стоимость заказа и отгрузки:

— Минимальная сумма заказа по действующему прайс-листу устанавливается в размере 5000,00 руб. с НДС;

— Минимальная сумма отгрузки (реализации) устанавливается в размере 5000,00 руб. с НДС.

Подробную информацию можете узнать у менеджера отдела продаж позвонив по телефонам:

➥ 8-800-555-38-83 Бесплатно по РФ

➥ +7 (812) 328-38-38 Санкт-Петербург

➥ +7 (343) 384-38-38 Екатеринбург

Сайт ОНИКС, 30 ноября


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