Компания ОНИКС с 1 декабря установила новые условия заказов и отгрузки арматуры, фланцев и деталей трубопроводов

Просим обратить внимание на новые условия. С 1 декабря 2020 мы вводим изменения в минимальную стоимость заказа и отгрузки:
— Минимальная сумма заказа по действующему прайс-листу устанавливается в размере 5000,00 руб. с НДС;
— Минимальная сумма отгрузки (реализации) устанавливается в размере 5000,00 руб. с НДС.
Подробную информацию можете узнать у менеджера отдела продаж позвонив по телефонам:
➥ 8-800-555-38-83 Бесплатно по РФ
➥ +7 (812) 328-38-38 Санкт-Петербург
➥ +7 (343) 384-38-38 Екатеринбург
Сайт ОНИКС, 30 ноября