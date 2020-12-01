РЫНОК САТЕХНИКИ БЕЗ СТАГНАЦИИ? Открытие нового торгового филиала Компании «ЛУНДА - Саранск»: 3000 типоразмеров и бесплатная доставка из Москвы

Компания LUNDA ведёт работу в соответствии с ранее намеченными планами и продолжает расширять сеть филиалов на территории РФ. Мы рады сообщить об открытии нового филиала «ЛУНДА - Саранск». В настоящее время клиенты могут посетить офис и получить профессиональную помощь в подборе оборудования, печатную версию нашего каталога, а также оформить и получить размещённый ранее заказ. Складской запас филиала насчитывает около 3 000 уникальных артикулов товара. Предлагаем посетителям оценить высокое качество реализуемой продукции по образцам, выставленным на демонстрационных стендах. Мы предоставляем услуги по бесплатной доставке заказов клиентам в офис филиала «ЛУНДА - Саранск» с центрального склада в Московской области.

Сайт ЛУНДА, 30 ноября