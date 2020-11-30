50 электроприводов АУМА установлены на новом биоблоке очистки вод реки Волги

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» был построен блок биологической очистки, благодаря которому происходит глубокое удаление биогенных элементов. Примерно 50 электроприводов компании установлено на полностью автоматизированных решетках с целью улавливания загрязнений, в песколовках для улавливания песка и насосах погружного типа для устранения образующейся пульпы. Для воздуходувок используются агрегаты АУМА с изменяемой скоростью SAV 14.2 / ACV 01.2. Управление оборудованием осуществляется по протоколу Modbus RTU. Новый биологический блок принял сточные воды с ликвидированных сооружений, которые были выведены из эксплуатации. Повысилась мощность сооружений для очистки до 150 тыс. м3 в сутки. В результате услуга стала более качественной, а состояние воды значительно улучшилось.

Сайт ООО Привды АУМА, 26 ноября