ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ. ПАО ММК готов значительно увеличить долю онлайн-продаж С этой целью ММК продолжает работу над созданием корпоративного маркетплейса.

Уже в начале 2021 года клиенты ММК смогут воспользоваться новым, современным и удобным сервисом для покупки и оформления доставки продукции ПАО «ММК» онлайн. Проект по созданию собственного маркетплейса – платформы электронной коммерции, где клиенты Группы ММК смогут напрямую заказывать металлопрокат и метизную продукцию в режиме онлайн, – был инициирован ПАО «ММК» в начале 2020 года, после оценки новых тенденций рынка и меняющихся потребностей покупателей. Доля онлайн-продаж растет как на мировом, так и на российском рынке, благодаря их удобству, быстроте и безопасности, причем последний фактор приобрел особую актуальность. Опыт других компаний показывает, что в условиях пандемии COVID-19 онлайн-продажи во всех сферах растут быстрыми темпами, значительно опережая привычные способы продаж. Обладая широкими знаниями и компетенциями в сфере продаж, ПАО «ММК» намеревается в числе первых производителей стали в Российской Федерации серьезно увеличить долю онлайн-продаж в общем объеме отгрузки продукции.

Для реализации проекта были привлечены ведущие специалисты – разработчики онлайн-платформ, чьи знания вкупе с опытом специалистов ПАО «ММК» позволят запустить платформу в кратчайшие сроки. На текущий момент работы по проекту ведутся согласно утвержденному графику: подготовлена концепция дизайна системы, разработан интерактивный прототип маркетплейса, идет внедрение программного обеспечения, проведены торги, заключен договор на поставку серверного оборудования.

Маркетплейс ПАО «ММК» будет обладать максимально понятным и дружелюбным интерфейсом, что позволит клиентам значительно сократить время, затрачиваемое на выбор и оформление продукции, подобрать удобный способ доставки, получить быстрый клиентский сервис, возможность оперативного размещения заказа в производство и получения информации о ходе выполнения заказа. Еще одной отличительной характеристикой данной платформы выступит отсутствие ограничений по объему закупки для наиболее востребованного на рынке сортамента. Любой клиент сможет разместить заказ даже на небольшую партию металлопродукции.

В рамках развития платформы планируется привлечь сторонних производителей и дистрибуторов, не входящих в Группу компаний ПАО «ММК», в качестве участников проекта, что позволит расширить продуктовую и сортаментную линейку продукции, реализуемую через маркетплейс. В дальнейшем на платформе будет организована возможность предоставления дополнительных сервисов клиентам, таких как порезка, EPS и дробеструйная очистка, грунтовка, плазменная резка, гибка профилей и др. Не исключена возможность предоставления индивидуальных условий оплаты.

Сайт ММК, 17 ноября