Для верфи «Звезда» в Приморье будет построен металлургический завод мощностью 1,5 млн тонн стальной и трубной продукции по проекту китайской корпорации Metallurgical Corporation of China Limited (MCC)

сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Порядка 330–350 тыс. тонн сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями»,— заявил Игорь Сечин. Стоимость проекта оценивается в $2,2 млрд. Завод будет построен около бухты Суходол, которая находится недалеко от бухты Большой Камень, где располагается «Звезда». По словам Игоря Сечина, технико-экономическое обоснование подготовлено китайской МСС International Incorporation. Для нового сталелитейного производства также потребуется строительство дополнительных энергомощностей. Верфь «Звезда» должна стать первой в России, которая сможет строить суда большого дедвейта, в том числе нефтетанкеры и газовозы, методом крупноблочной сборки. По словам источника "Ъ” в отрасли, сейчас «Звезда» покупает у российских металлургов 10–15% стали, еще 15–20% в Китае, а остальное — в Южной Корее. Однако иностранные компании не могут участвовать в поставках для атомного ледокола типа «Лидер», заложенного на «Звезде». В октябре 2020 года «Северсталь» поставила для него 1,2 тыс. тонн металлопроката. В сообщении компании говорилось, что заказ впервые был отгружен на наклонных платформах. Кроме «Северстали» поставлять широкоформатный стальной прокат может и ММК. Южнокорейские производители за счет удобной морской логистики могли давать верфи выгодные предложения, рассказывает источник "Ъ”. Однако российским металлургам все равно удавалось заключать контракты благодаря ослаблению рубля, причем с премией к экспортному паритету. По мнению исполнительного директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, для стали стоимость доставки — не слишком важный фактор. Возможно, говорит эксперт, на новом предприятии планируется производство нержавеющей стали или стальной продукции со специальным покрытием. В таком случае строительство целесообразно, так как в России не хватает подобных мощностей. Metallurgical Corporation of China Limited (MCC) — китайская строительная и горнодобывающая корпорация, дочерняя структура государственной группы China Metallurgical Group Corporation. Входит в число крупнейших строительных компаний Китая и в сотню крупнейших публичных компаний страны. Основана 1 декабря 2008 года, штаб-квартира расположена в Пекине. MCC специализируется на проектировании и строительстве металлургических и горнодобывающих предприятий, транспортной инфраструктуры, производстве промышленного оборудования и стальных конструкций, добыче и переработке полезных ископаемых, развитии жилой и коммерческой недвижимости, торговых, финансовых и консалтинговых услугах. По состоянию на 2019 год выручка Metallurgical Corporation of China составляла 43,2 млрд долл., прибыль — 0,96 млрд долл., активы — 63,9 млрд долл., рыночная стоимость — 10,9 млрд долл., в компании работало 96,6 тыс. сотрудников. В 1982 году по решению Госсовета Китая была создана Metallurgical Construction Corporation of China (MCC Group), аффилированная с Министерством металлургической промышленности. В декабре 2008 года MCC Group учредила Metallurgical Corporation of China, которая в сентябре 2009 года успешно вышла на Шанхайскую и Гонконгскую фондовые биржи. По состоянию на 2018 год 88,2 % продаж Metallurgical Corporation of China приходилось на проектирование и строительство, 7,7 % — на развитие недвижимости, 2,2 % — на производство промышленного оборудования, 1,8 % — на разработку ресурсов, 0,9 % — на другие операции. В состав Metallurgical Corporation of China входят 15 крупных строительных предприятий и 13 научно-исследовательских и проектных институтов, а также Шанхайская больница MCC.

Сайт TEK-OIL, 26 ноября