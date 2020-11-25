Два предприятия «Сейвла» и «Коч-Метиз-Рус» по производству крепежа, открытые во Мценске турецкими предпринимателями, сворачивают свою деятельность. В общей сложности там работало около 300 жителей города

Предприятие «Коч-Метиз-Рус» было основано в 2006 году. Оно производит металлический крепёж. «Сейвла» — дочернее предприятие. Делает пластиковые ручки для окон. «Оба предприятия были доходными, — говорит заведующая отделом продаж ООО «Коч-Метиз-Рус» Кузнецова Юлия. — По «Коч-Метиз-Рус» средний оборот в месяц составлял 15-20 миллионов, а по «Сейвле» — 70 миллионов рублей. Зарплаты у нас были самыми высокими по городу и Мценскому району…»

По словам директора предприятий Эркана Хеким Оглу, трудности начались после сбитого на границе Сирии с Турцией российского самолета. Напряжение между двумя странами аукнулось «посещением» ОМОНа и сотрудников ФСБ с последующей консервацией производств на несколько месяцев. Это привело к «заморозке» клиентской базы. Необходим был кредит, но его не дали, и не дают до нынешнего времени на том основании, что хозяева производства не являются гражданами России. За помощью в открытии кредитной линии турки, по их словам, обращались в местную и областную власти, но их никто не услышал.

Пандемия короновируса нанесла второй удар. Весной 2019 года этим предприятиям, как и другим, были предоставлены налоговые льготы в виде временной отсрочки выплат. Позже налоговики «отыгрались» по-полной, выставив к оплате сразу всю сумму задолженности. Просьбу иностранных инвесторов к местной власти — разрешить выплату по частям — опять проигнорировали.

По словам руководителей ряда промышленных предприятий Мценска, они также не получают никакой реальной поддержки со стороны властей города и области.

Журнал КРЕПЕЖ, 24 ноября