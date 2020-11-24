Финская ГК Metso (поставка регуляторов, арматуры и оборудования) объявляет новую стратегию и целевые финансовые показатели: рентабельность нового уровня

Компания Metso Outotec, созданная в результате объединения Metso Minerals и Outotec 30 июня 2020 года, представила новую стратегию, нацеленную на рост и повышение рентабельности. Компания стремится к тому, чтобы стать ведущим поставщиком оборудования, технологических решений и сервисных предложений в отрасли производства нерудных материалов и горной промышленности, а также лидером по финансовой эффективности. Metso Outotec определяет свою цель следующим образом: «создание условий для современной жизни в соответствии с принципами устойчивого развития».

Прочная основа компании Metso Outotec для реализации стратегии и достижения целей складывается из следующих факторов:

1. Комплексное предложение оборудования и сервисных решений, а также глубокие знания процессов всей цепочки создания ценности для заказчиков

2. Обширная база установленного оборудования и признанный бренд

3. Мировое присутствие на рынке послепродажного обслуживания и ноу-хау в непосредственной близости к заказчикам

4. Ведущие позиции в отрасли, экологически безопасные технологии, экспертные знания в области исследований и разработки оборудования

Ключевыми отраслями для Metso Outotec являются производство нерудных материалов, переработка полезных ископаемых и определенные направления металлургии. Целевые рынки компании открывают привлекательные перспективы роста и существенные возможности для дальнейшего развития направления послепродажного обслуживания. Росту рынка будут способствовать такие общепризнанные глобальные мегатенденции, как урбанизация, инфраструктурные проекты, электрификация и минимизация последствий климатических изменений. Основная цель компании Metso Outotec в соответствующих отраслях заключается в разработке оборудования и сервисных решений за счет всесторонних знаний о технологических процессах. С целью сокращения рисков для бизнеса и повышения рентабельности будет ограничиваться реализация масштабных проектов, требующая привлечения технологических решений и компетенций сторонних компаний.

Реализация стратегии компании Metso Outotec будет строиться на четырех приоритетных направлениях:

1. Интеграция и финансовые результаты

2. Клиентоориентированность

3. Устойчивое развитие

4. Культура осуществления деятельности

«Новая стратегия Metso Outotec является последовательной и ясной, она позволит нам стать ведущей компанией отрасли с точки зрения удовлетворенности заказчиков, устойчивого развития и финансовых результатов», — отмечает Президент и СЕО компании Metso Outotec Пекка Ваурамо.

В результате разработки стратегии компании было принято решение по выводу капиталовложений из направления «Ресайклинг». Данное подразделение обеспечивает поставку оборудования и сервисных решений для переработки металлолома и отходов. Объем продаж в 2019 году составил 156 миллионов евро, а скорректированная маржа EBITA — около 6%. В подразделении занято около 300 сотрудников, его основные офисы располагаются в Хорсенсе (Дания), Дюссельдорфе (Германия) и Сан-Антонио (Техас).

«Мы приняли стратегическое решение о выходе из отрасли переработки отходов. Мы пришли к заключению, что даже несмотря на то, что экономика замкнутого цикла и прочие рыночные факторы предлагают привлекательные возможности для развития отрасли переработки отходов, она характеризуется ограниченным эффектом синергии с ключевыми направлениями новой компании Metso Outotec, и, таким образом, мы не сможем в полной мере воспользоваться данными возможностями. В связи с этим мы начали подготовку к продаже активов подразделения. Я уверен, что мы сможем найти решение, которое будет приемлемым как для Metso Outotec, так и для подразделения «Ресайклинг» и его сотрудников», — сообщает Пекка Ваурамо.

В рамках стратегии совет директоров компании Metso Outotec утвердил следующие целевые финансовые показатели:

· скорректированная маржа EBITA >15% за цикл;

· поддержание кредитного рейтинга инвестиционного класса;

· выплата дивидендов в размере не менее 50% дохода на акцию;

· прогресс в устойчивом развитии в соответствии с обязательством «1,5 °C».

Сайт Metso, ноябрь 2020 г.