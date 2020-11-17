МК СПЛАВ (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД): ОСВОЕНА ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АЭС «РУППУР»

В октябре текущего года ПАО «Контур», основное производственное предприятие в составе МК «Сплав», произвело первую отгрузку трубопроводной арматуры для строящегося энергоблока №1 АЭС «Руппур», первой в истории Бангладеш атомной электростанции. На стройплощадку АЭС отправились клапаны и затворы обратные, предназначенные для установки в здании склада дизельного топлива. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, отгрузка состоялась в запланированные сроки. В дальнейшем планируется, что отгрузки для АЭС «Руппур» будут производиться ежемесячно.

Поставка арматуры для атомной станции осуществляется в рамках контракта, заключенного с АО «АСЭ», инжиниринговым дивизионом ГК «Росатом», осуществляющим строительство объектов атомной энергетики большой мощности как в России, так и за рубежом. МК «Сплав» и «АСЭ» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество по проектам возведения атомных станций на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе.

Сайт МК Сплав, 13 ноября