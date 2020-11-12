СПЕЦИАЛЬНЫЕ СДТ

Вся продукция рассчитана на эксплуатацию при давлении до 24 МПа (около 237 атмосфер). Чтобы выдерживать столь высокие нагрузки, соединительные детали трубопроводов имеют толщину стенки до 81 мм. При этом к каждому изделию предъявлялись высокие требования к точности геометрии внутреннего диаметра. Это стало одним из ключевых требований заказчика, ПАО «Газпром», и обусловлено особыми проектными решениями Киринского ГКМ. Для выполнения данного заказа «Трубодеталь» использовала лист и трубы большого диаметра производства еще одного предприятия ОМК – Выксунского металлургического завода (Нижегородская область). «Завод "Трубодеталь” имеет опыт изготовления соединительных деталей, рассчитанных на высокие давления. Подобные изделия мы выпускали для проекта "Южный поток”, потому смогли оперативно наладить выпуск СДТ для нового заказа. Благодаря кооперации с выксунским заводом ОМК гарантировали нашему клиенту высокое качество продукции и выполнили заказ в установленные сроки», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Евгений Баранов.

Сайт ОМК, 11 ноября