Новинка НПФ РАСКО: VE-PACKO-M - кран кнопочный уменьшенной металлоёмкости

ООО «НПФ «РАСКО» представляет новую разработку: кнопочный кран для манометров уменьшенной металлоёмкости VE-PACKO-M, применяемый в газораспределительных пунктах (ГРП) и установках (ГРУ), системах газоснабжения коммунальных и промышленных объектов, системах вентиляции и кондиционирования, котельных, тепловых пунктах, компрессорных установках и другом технологическом оборудовании. Отличительные особенности:

· уменьшенная масса и габариты по сравнению с предыдущими аналогами;

· повышенная коррозионная стойкость в варианте исполнения из нержавеющей стали;

· диапазон рабочих давлений — до 1,6 МПа;

· диапазон температур рабочей и окружающей среды: от ?40 до +70°C;

· возможность выбора различного сочетания размеров и вида присоединительных резьб на входе и выходе;

· расширенные функциональные возможности, обусловленные наличием нормально закрытого и нормально от крытого исполнений по отношению к подключаемому измерительному оборудованию.

Источник: https://www.c-o-k.ru, 10 ноября