ТД АДЛ: СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ДО 30% НА ШАРОВЫЕ КРАНЫ БИВАЛ ДО 31 ДЕКАБРЯ. ЗИМНЯЯ ЗАМОРОЗКА ЕВРО ДЛЯ НАСОСОВ ГРАНПАМП КУРС = 80 РУБЛЕЙ

Сезонная акция! Снижение цены до 30% на шаровые краны Бивал серии КШТ.10 во фланцевом исполнении.

Не упустите шанс воспользоваться скидкой на качественную и надежную трубопроводную арматуру от лидера рынка — компании АДЛ! Акция продлится до 31 декабря и распространяется на линейку шаровых кранов Бивал серии КШТ.10 во фланцевом исполнении. Более подробную информацию по ассортименту и ценам вы можете найти на сайте или получить консультацию по выбору оборудования по телефону +7 (495) 937-89-68. Замораживаем курс на отметке 80 руб за 1 евро! До конца года на весь ассортимент насосов «Гранпамп» серии МНС! С этого момента наши цены будут приятно согревать Вас вне зависимости от погоды за окном! Торопитесь воспользоваться нашим предложением на центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» МНС!

Сайт АДЛ, 6 ноября