ТЕРМОБРЕСТ. НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА 2020: Клапаны газовые электромагнитные нормально-открытые с ручным взводом

Запущено серийное производство клапанов газовых электромагнитных нормально-открытых с ручным взводом. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клапаны газовые электромагнитные нормально-открытые с ручным взводом предназначены для использования в качестве запорного устройства в газопроводах и различных технологических системах с рабочим давлением до 0,2 МПа (до 2 бар).

Данные клапаны могут применяться в комплекте с сигнализаторами загазованности в коммунально-бытовых помещениях, административных и производственных зданиях и котельных. Согласно требованиям СН4.03.01-2019 Республики Беларусь «Газораспределение и газопотребление», раздел 10 «Безопасность зданий и сооружений», на внутреннем газопроводе зданий и помещений необходимо устанавливать отключающие устройства, прерывающие подачу газа по сигналу от системы контроля загазованности (сигнализатора). В жилых домах в качестве отключающих устройств необходимо применять электромагнитные клапаны нормально-открытые при отсутствии напряжения питания, которые закрываются кратковременным электрическим импульсом от сигнализатора загазованности.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Открытие клапана и подача газа производится вручную путем механического нажатия на кнопку взвода. Закрытие клапана и прекращение подачи газа происходит при кратковременной (менее 1 сек) подаче электрического сигнала (220В или 24В) от источника питания (сигнализатора) на электромагнитную катушку клапана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальный диаметр: DN 15 (½”), DN 20 (¾”), DN 25 (1”)

Присоединение к трубопроводу: фланцевое, муфтовое

Рабочая среда: неагрессивные газы

Рабочее давление: до 2 бар

Напряжение питания (управляющего сигнала): 220 В, 24 В (постоянного или переменного тока)

Время закрытия: менее 1 сек

Температура окружающей среды:

Климатическое исполнение У3.1 (-30…+60 ֯С)

У2 (-45…+60 ֯С)

Материал корпуса: цинк-алюминиевый сплав

Степень защиты IP65

Монтажное положение вертикальное, горизонтальное

Средний срок службы не менее 20 лет

Ресурс (количество включений) не менее 10 000 циклов

Класс герметичности А

Время закрытия менее 1 секунды

Пример обозначения клапана муфтового, нормально-открытого с ручным взводом механического типа, присоединительным диаметром 20 мм, рабочим давлением до 0,2 МПа, напряжением питания 24 В пост. тока, климатическим исполнением У3.1:

ВФ¾Рм-2, муфт, =24В, У3.1

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 6 ноября