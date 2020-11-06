На Челябинском арматурном заводе «АЛСО» завершился подготовительный этап проекта «Производительность труда и поддержка занятости», что обеспечит рост производства на 30%. В 2021 году АЛСО отметит свой 10-летний юбилей

Были решены все организационные моменты: определен пилотный поток, утвержден состав рабочей группы, подготовлены информационные материалы для сотрудников и пр. 26 октября Завод по производству стальных шаровых кранов и отводов «АЛСО» полномасштабно вступил в стадию реализации национального проекта и начинает внедрять принципы бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, созданном при областном Фонде развития промышленности специально для реализации мероприятий нацпроекта.

«В 2021 году ООО «АЛСО» отметит свой 10-летний юбилей. Со дня основания наш завод растет и уверенно наращивает объемы производства и присутствия на рынке шаровых кранов в России и странах ближнего зарубежья. Качество наших кранов заслужило доверие многих потребителей. Несмотря на нестабильную обстановку в стране и мире, «АЛСО» не сбавляет темпов своего развития. Для этого мы ежедневно ищем новые возможности и ресурсы. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», разработанный по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, идет к своим целям, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций. Мы ожидаем, что внедрение такой культуры для нашего завода также принесет плоды, и объемы производства продукции под брендом ALSO, благодаря только этому проекту, увеличатся не менее чем на 30%», - пояснил в своем обращении к сотрудникам завода директор завода «АЛСО» Денис Игоревич Рысенко.

Сайт ООО АЛСО, 5 ноября