Машиностроительный завод «Армалит» по заказу ССК «Звезда» поставит трубопроводную арматуру с электроприводами для плавучего дока проекта 23380

Доковый комплекс, строящийся на ССК «Звезда» по проекту конструкторского бюро «Рубин», будет полностью оснащен отечественной трубопроводной арматурой, которая отвечает высоким требованиям надежности, имеет малые габариты и оснащена системой дистанционного управления. До конца 2022 года «Армалит» поставит для проекта 23380 несколько сотен изделий общей стоимостью более 600 млн рублей. Значительную часть поставки составляют самые современные типы трубопроводной арматуры — дисковые затворы и краны шаровые, разработанные конструкторским бюро «Армалита» специально для плавучего дока. Согласно техническому заданию проекта, корпусная часть новых изделий и их внутренние элементы были спроектированы с учетом оснащения электроприводами: кроме изменения конструктива присоединительной площадки (убран маховик и рассчитана идеальная геометрия поверхности для надежного присоединения привода), для безударного закрытия прохода были изменены и параметры самого запорного органа. Значительный объем электроуправляемой арматуры в составе всего плавучего дока — это естественное развитие тренда на создание «электрифицированного» судна или корабля, предполагающего не только массовое применение электроуправляемых механизмов вместо ручного управления, но и максимальную автоматизацию. Это позволит в том числе организовать дистанционное централизованное управление трубопроводной арматурой (изменение положения «открыто»/ «закрыто») всего одним специалистом — из центрального поста — и тем самым значительно сократить численность экипажа. Для машиностроительного завода «Армалит» все разработки для проекта 23380 стали важным шагом к запуску собственной линейки серийно выпускаемых дисковых затворов (в том числе приводных), электроприводов и систем управления (от шкафов до алгоритмов и программного обеспечения). Именно с целью серийного выпуска этого типа трубопроводной арматуры завод открыл в 2018 году новый цех с мощностью производства до 1500 изделий в год

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