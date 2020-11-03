Выставки wire & Tube и VALVE WORLD EXPO 2020 отменены/ Следующие выставки состоятся в соответствии с планом проведения в 2022 году

После предварительных переговоров с экспонентами и партнерами компания Мессе Дюссельдорф приняла решение об отмене запланированных на декабрь выставок VALVE WORLD EXPIO и wire & Tube в связи с имеющейся на сегодняшний день эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID 19. Следующие выставки состоятся в соответствии с планом проведения в 2022 году в Дюссельдорфе. Это решение не касается выставок, запланированных на 2021 год. «На основании решения федерального правительства от 28 октября 2020 года выставки не будут проводиться до конца ноября. В связи с этим, заявленные выставки в этом году, место проведения – город Дюссельдорф, не состоятся. Хотя наш концепт по защите и гигиене, который был позитивно воспринят участниками выставок, а также фокус на европейский масштаб по их оснащению еще недавно казался реальной надеждой на успешное проведение в сочетании с максимальной защитой для всех участников. Из-за роста случаев заболевания в Германии и наших соседних европейских стран ситуация должна была быть полностью пересмотрена. На этом фоне и на фоне большого количества непредвиденных обстоятельств со стороны экспонентов и посетителей мы приняли решение отменить выставки»,- заявил Вольфрам Динер - Председатель Правления Мессе Дюссельдорф ГмбХ. Следующие две ведущие международные выставки по производству проволоки, кабеля и труб - wire & Tube - пройдут в 2022 году, как и было запланировано. То же самое относится и к выставке VALVE WORLD EXPO, как крупнейшей и наиболее важной в мире выставке промышленной арматуры.

Источник: www.valveworldexpo.de; www.wire.de

