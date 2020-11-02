АУМА провела технический аудит 50 электроприводов для ТПА ГУП «БОС» в г. Новочебоксарске Чувашской Республики

Специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку электроприводов АУМА, эксплуатируемых на ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Оборудование АУМА в количестве около 50 единиц эксплуатируется в первичных отстойниках первой и второй очередей, насосных станциях, цехах термической обработки и мехобезвоживания осадка. «Оборудование АУМА эксплуатируем с 2011 года, нареканий к его работе практически нет. Приводы просты в настройке, надежны, работают безотказно. Технический аудит позволил выявить, какие приводы нуждаются в тех.обслуживании, какие комплектующие в них необходимо заменить в определенные сроки», - комментирует Заместитель директора ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии, главный инженер Сергей Георгиевич Николаев.

Сайт ООО Приводы АУМА, 29 октября