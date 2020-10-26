Пермская Компания СИЛУР: создана новая складская программа СНП уплотнений для трубопроводной арматуры

ООО «Силур» с 01 ноября 2020 года, в связи с увеличением производственных мощностей, доступна складская программа по спирально-навитым прокладкам (СНП). Благодаря этой программе срок обработки заявки и отправки заказа со склада сокращается от двух до семи дней. К заказу по складской программе доступны наиболее востребованные СНП прокладки, изготовленные по ГОСТ 52376, ОСТ 26.260.454-99 и ASME B16.20 из сталей AISI 304, 321, 316Ti, 316L и низкоуглеродистой стали. Уже сегодня клиентами компании выступают более 1 тыс. российских и зарубежных предприятий нефтяной, газовой, химической, авиационной, космической промышленности, атомной и тепловой энергетики, машиностроения. Крупнейшими заказчиками выступают компании «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром», «Транснефть», «Сибур», «Новатэк», «Росатом». Кроме того, «Силур» является активным участником дорожных карт по развитию промкооперации с крупнейшими федеральными заказчиками: предоставляет продукцию для создания газотурбинных генераторов для нужд «Газпрома», поставляет высокотехнологичные прокладки для «Транснефти». После того как новый инвестпроект будет реализован, планируется, что компания увеличит объемы выпуска продукции, повысит рентабельность производства, производительность труда и конкурентоспособность продукции, обеспечит стабильный промышленный спрос на продукцию и создаст новые рабочие места.

САЙТ ООО СИЛУР, 23 КТЯБРЯ