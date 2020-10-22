ПРОТИВОРЕЧИВОЕ РЕШЕНИЕ В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ ВСЕХ ВЫСТАВОК В МО С 21 ОКТЯБРЯ (+КОММЕНТАРИИ)

Выставка PCVExpo вошла в перечень конгрессов и выставок, являющихся официальными мероприятиями, планируемыми к проведению на территории Московской области с 20.10.2020 по 30.11.2020. Соответствующее распоряжение было подписано 20 октября 2020 года Заместителем Председателя Правительства Московской области В.В. Духиным.

Выставка PCVExpo пройдет в запланированные сроки – 27-29 октября 2020 года – в МВЦ «Крокус Экспо» при соблюдении всех актуальных требований Роспотребнадзора.

21 октября. Сайт выставки PCVExpo.

КОММЕНТЫ: Сергей Золотаревский

Подоплека данного решения на фоне объявленного непосредственно перед этим закрытия всех выставок и музеев, думаю, всем очевидна... Ждем самых отчаянных посетителей на нашем стенде!

22 ОКТЯБРЯ, FACEBOOK