29 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ «СТЕЙНВАЛ ТМ»"

29 октября в 11:00 по МСК приглашаем Вас принять участие в вебинаре "Промышленные дисковые поворотные затворы «Стейнвал ТМ»". На вебинаре мы познакомим Вас с трёхэксцентриковыми затворами «Стейнвал ТМ» — уплотнение металл по металлу. Подробно расскажем об основных технических характеристиках и областях применения, выявим все особенности конструкции. Узнаем о наиболее интересных и необычных проектах, где затворы уже были реализованы и успешно функционируют. Вебинар будет проводить Сергей Шупинский — руководитель направления, департамент промышленного оборудования компании АДЛ.

САЙТ АДЛ, 19 ОКТЯБРЯ