Идет регистрация на участие в вебинаре «Эффективные израильские технологии водоочистки: опыт работы и перспективы в России». Время: 22 октября в 11:00 AM

Израиль является лидером по оборотному использованию воды, фильтрации, обессоливанию, использованию сточных вод для нужд сельского хозяйства и, в целом, в налаживании водоснабжения в условиях жестко ограниченных ресурсов. Очистка воды для питьевых, бытовых и производственных нужд, а также очистка и повторное использование сточных вод стали главными темами выступления Главы торгово-экономического представительства Посольства Израиля в РФ г-на Якира Давидсона на Всероссийском водном конгрессе-2020. В ходе вебинара будут представлены как комплексные решения и проекты по очистке сточных вод, так и локальное оборудование для фильтрации воды питьевого, бытового и производственного назначения. Большинство решений, представленных компаниями, уже имеют опыт активной реализации проектов в местных климатических условиях, с учетом российского регулирования. В программе: Приветствие Главы торгово-экономического представительства посольства Израиля в РФ Якира Давидсона *Технологии сеточной, дисковой, микроволоконной и медиа фильтрации AMIAD water systems Алекс Шраер, Директор по продажам СНГ и Восточной Европы компании Amiad water systems. *Гидрооптическая УФ-обработка питьевой воды. Решение компании Atlantium Артур Душенко, Генеральный директор ООО «КСТ-вотер", официальный партнер компании Atlantium *Расширенные решения для очистки сточных вод Ольга Аграновски, Руководитель продаж компании Aqwise *Использование технологии MABR для обработки хозяйственно-бытовых сточных вод на станциях контейнерного типа компании Fluence Эдвард Швартсман, Руководитель продаж по России компании Fluence

Сайт РАВВ, 16 октября