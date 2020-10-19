ПГ КОНАР продвигает свое кузнечное производство.

9 октября 2020 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о достижениях региональной промышленности Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. На экспозиции, которая развернулась на площадке алюминиевого завода в городе Волгограде, представили результаты работы последних лет от 16 ведущих промышленных предприятий в сфере машиностроения, металлургии и металлообработки, химической и легкой промышленности. Предприятие «Кузница» подготовило образцы поковок сложной конфигурации для топливно-энергетического комплекса, железнодорожного и сельскохозяйственного машиностроения, оборонной промышленности и общемашиностроительной отрасли.

САйт ПГ КОНАР, 12 октября