Принято решение о переносе 1-й выставки отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования MinvodyBuild в Ставрополе на 2021 год.

Уважаемые участники, посетители и партнеры выставки! К сожалению, в Ставропольском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, проведение выставочных мероприятий приостановлено. В связи с этим, принято решение о переносе 1-й выставки отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования MinvodyBuild на 2021 год.

Новая выставка MinvodyBuild должна была стать одним из самых масштабных и эффективных мероприятий в СКФО для мастеров и строителей, оптовых закупщиков и частных покупателей, заинтересованных в выборе продукции для строительства, отделки и ремонта. Но, с учетом всех рисков, связанных с действующим режимом повышенной готовности на территории Ставропольского края, наилучшим решением стал перенос выставки на 2021 год, что позволит сохранить масштаб мероприятия и обеспечить безопасность посетителей и участников. Мы искренне надеемся на Ваше понимание и поддержку. Мы продолжим работать над экспозицией и программой, чтобы сделать 1-ю выставку отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования MinvodyBuild еще интереснее для Вас. Будем рады видеть вас на выставке MinvodyBuild в 2021 год!

Сайт выставки, сентябрь 2020