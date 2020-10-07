НОВЫЙ КАТАЛОГ ЗАВОДА ТЕРМОБРЕСТ.

На протяжении 2018-2020 гг. арматурным заводом ТЕРМОБРЕСТ были разработаны и запущены в серийное производство новые виды изделий, а также внесены изменения в конструкцию и технические характеристики продукции марки ТЕРМОБРЕСТ, повышающие их эксплуатационные качества:

✔ Начато производство электромагнитных клапанов в алюминиевом корпусе DN125-200;

✔ Внедрена новая конструкция замедлителя для клапанов DN15-100;

✔ Расширены диапазоны температуры рабочей среды и температуры среды эксплуатации;

✔ Расширены рабочие диапазоны давлений, изменена структура обозначения для регуляторов-стабилизаторов давления, предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных клапанов;

✔ Разработан новый индикатор загрязненности фильтроэлемента стрелочного типа для газовых фильтров.

Эти и другие изменения добавлены в новый КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020!

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Электронную версию каталога вы можете скачать перейдя по ссылке: https://termobrest.ru/sitefiles/1/83/1883/1884/catalog_termobrest.pdf

Сайт завода, 6 октября