Первая за 5 месяцев новость на сайте завода ГУСАР. День машиностроителя на «Гусара» и новый руководитель завода Д.А.Березкин

25 сентября на территории арматурного завода «Гусар» состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику — Дню машиностроителя. Почетные грамоты, благодарности и памятные подарки получили 20 работников предприятия. «Главное богатство «Гусара» — это люди. Пандемия затронула многих, но мы устояли — нам удалось сохранить объемы производства и численность сотрудников», — сказал в приветственной речи генеральный директор ООО «Гусар» Дмитрий Березкин. Дмитрий Александрович поздравил заводчан с праздником и поблагодарил их за работу и доверие, отметив, что только благодаря общим усилиям, даже в условиях сложной экономической и эпидемиологической ситуации, завод продолжает работать, развиваться и с уверенностью смотрит в будущее.

Сайт ООО Гусар, 25 сентября