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Все оборудование вокруг трубы. ТМК намерена расширить свое присутствие за счет оказания комплексных сервисных услуг вокруг трубы, создавая новую трубную продукцию

05 октября, 2020 15

Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) приняла участие в 24-й международной конференции «Нефть и газ Сахалина-2020» в Южно-Сахалинске, которая в этом году приобрела статус Дальневосточного энергетического форума. На конференции в панельной дискуссии на тему локального контента, локализации и импортозамещения выступил директор по развитию и техническим продажам премиальных видов продукции ТМК, генеральный директор «ТМК-Премиум Сервис» Сергей Рекин. Он рассказал о положительном опыте работы ТМК в рамках поставок высокотехнологичной премиальной трубной продукции нефтегазовыми компаниям-операторам шельфовых проектов на Сахалине. «Мы укрепляем сотрудничество с нашими потребителями, нефтегазовыми компаниями, и нацелены уже в 2021-2022 годах расширить наше присутствие на Сахалине не только как поставщика трубной продукции, но и за счет увеличения сервисных услуг вокруг трубы, то есть оказания комплексного сопутствующего сервиса», — отметил в своем выступлении Сергей Рекин. По его словам, переход на систему комплексного сервисного сопровождения поставок премиальной трубной продукции позволит ТМК эффективно управлять цепочкой поставок от завода до скважины и формировать производственную программу предприятий в соответствии с планами бурения нефтегазовых компаний.

Письмо ТМК в ТПА, 2 октября


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