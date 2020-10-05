Все оборудование вокруг трубы. ТМК намерена расширить свое присутствие за счет оказания комплексных сервисных услуг вокруг трубы, создавая новую трубную продукцию

Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) приняла участие в 24-й международной конференции «Нефть и газ Сахалина-2020» в Южно-Сахалинске, которая в этом году приобрела статус Дальневосточного энергетического форума. На конференции в панельной дискуссии на тему локального контента, локализации и импортозамещения выступил директор по развитию и техническим продажам премиальных видов продукции ТМК, генеральный директор «ТМК-Премиум Сервис» Сергей Рекин. Он рассказал о положительном опыте работы ТМК в рамках поставок высокотехнологичной премиальной трубной продукции нефтегазовыми компаниям-операторам шельфовых проектов на Сахалине. «Мы укрепляем сотрудничество с нашими потребителями, нефтегазовыми компаниями, и нацелены уже в 2021-2022 годах расширить наше присутствие на Сахалине не только как поставщика трубной продукции, но и за счет увеличения сервисных услуг вокруг трубы, то есть оказания комплексного сопутствующего сервиса», — отметил в своем выступлении Сергей Рекин. По его словам, переход на систему комплексного сервисного сопровождения поставок премиальной трубной продукции позволит ТМК эффективно управлять цепочкой поставок от завода до скважины и формировать производственную программу предприятий в соответствии с планами бурения нефтегазовых компаний.

Письмо ТМК в ТПА, 2 октября