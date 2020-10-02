ЧСГС: создан шаровой кран с изолирующим соединением (электроизолирующей муфтой), позволяющим исключать воздействие блуждающих токов на стальные трубопроводы.

В отличие от оппонентов по рынку, завод ЧСГС решил «не изобретать велосипед» и разрабатывать электроизолирующую муфту самостоятельно, а провел совместную работу с дружественными производителями данной продукции и создал конечный продукт. Использование опыта оборудования, имеющего богатую историю применения на магистральных газо- и нефте- проводах, позволили в короткие сроки создать работающую конструкцию, адаптированную к требованиям заказчика. Данная конструкция была успешно произведена и поставлена в адрес одного из Уральских ГРО по программе замены фасадных газопроводов.

Характеристики ЭИМ:

Электрическая прочность более 3,5 кВ.

Электрическое сопротивление на воздухе при напряжении 1000 В постоянного тока более 20 МОм.

Класс герметичности — A по ГОСТ 9544-2005.

Рабочая среда: природный и сжиженный газ, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойкие.

Рабочее давление: до 1,6 Мпа.

Климатическое исполнение: «У» (исполнение 02) от - 40° С до + 60°С и «ХЛ» (исполнение 03) от - 60° С до + 60°С

Спецификация материалов:

• Корпус: углеродистая сталь 20, сталь 09Г2С

• Шпиндель: коррозионностойкая сталь

• Шар: коррозионностойкая сталь

• Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер

• Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4

• Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление: DN 50 — 150: рукоятка из окрашенной углеродистой стали с полимерным наконечником.

Сайт ЧСГС, 1 октября