РЫНОК РЕКОМЕНДУЕТ! Электроприводы АУМА с изменяемой скоростью были рекомендованы к применению на запорно-регулирующей арматуре

Взрывозащищенные частотные электроприводы AUMA SARVEX 16.2 с блоком управления ACVEXC 01.2, установленные на запорно-регулирующих шаровых кранах производства ОАО «Искра» (Пермь), прошли ряд испытаний – на сейсмостойкость, ресурс, определение расходных и кавитационных характеристик и другие. При проведении испытаний было проверено и установлено, что технические характеристики комплекта крана шарового запорно-регулирующего DN 300 PN 8,0 МПа с электроприводом AUMA SARVEX 16.2 ACVEXC01.2 соответствуют требованиям Технических условий и ОТТ, его комплектность отвечает всем требованиям конструкторской документации. По результатам испытаний были получены разрешительные документы, необходимые для поставок кранов шаровых запорно-регулирующих DN от 50 до 700 от 1,6 до 12,5 МПа с электроприводами AUMA c изменяемой скоростью на объекты ПАО «Транснефть».«Принимая во внимание наш положительный опыт применения электропривода AUMA с изменяемой скоростью AUMA SARVEX ACVEXC01.2, рекомендуем его к использованию на запорно-регулирующей арматуре с требованиями по частотному регулированию», - комментирует Дмитрий Юрьевич Новиков, технический директор ОАО «Искра».

Сайт ООО Привода АУМА, 29 сентября