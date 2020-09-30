ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ. Компания «ПРИВОДЫ АУМА» торжественно открыла новую производственную площадку в Санкт-Петербурге

25 сентября состоялось открытие новой производственной площадки ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Санкт-Петербурге. Производственно-складской комплекс площадью 2300 кв.м расположен в Невском районе города, в шаговой доступности от станции-метро Обухово, в промышленной зоне с развитой транспортной инфраструктурой. Площадка ориентирована под производственную сборку и тестирование общепромышленных электроприводов АУМА всех типоразмеров. В конце 2020 г. сюда поступит дополнительное оборудование и новые испытательные стенды. Также на площадке планируется проведение испытаний электроприводов в атомном исполнении и их последующее производство. В торжественном мероприятии приняли участие представители арматурных заводов, проектных институтов и производители трубопроводной арматуры из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Среди них руководители и инженеры АО «Балтийский Завод», Колпинской, Южной и Первомайской ТЭЦ, компаний «АПА», «Хавле Индустриверке», «Энэкос», представители проектных институтов ЗАО «Нефтехимпроект» и «Севзапэнергопроект». Открыл мероприятие генеральный директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА» Поносов Георгий Иванович. Он поблагодарил гостей за присутствие и рассказал о новом комплексе и о планах его развития. «Мы не стоим на месте, развиваем системы автоматизации, самодиагностики и инжиниринговые услуги. Для этого в большой степени нам нужна производственная площадка в Санкт-Петербурге – городе, который становится центром компетенций для Российской Федерации во многих сферах».

«Открытие площадки в Санкт-Петербурге является еще одним этапом на пути локализации производства оборудования АУМА в Российской Федерации», - комментирует Наталья Анатольевна Скоробогатова, руководитель ОП «ПРИВОДЫ АУМА» в Санкт-Петербурге. – «В этом году нашему обособленному подразделению в г. Санкт-Петербурге исполнилось 15 лет. Наш день рождения почти совпал с торжественным мероприятием открытия.

Сайт Приводы АУМА, 29 сентября