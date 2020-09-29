КРЕПЕЖ. Продолжают падать мосты, фасады, потолки… Почему это не прекращается?

Новость – обрушение надземного пешеходного перехода в Подмосковье. В итоге сейчас более 50 пострадавших находятся в больницах. «Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело к деформированию крепёжных элементов», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Теперь о сборнике грустных новостей из другой сферы. Организаторы форума Building Skin Russia 2021 сделалиновый видеоролик в котором собрали нашумевшие случаи «фасадопадов» в России и странах СНГ. Продолжать печальную ленту новостей можно, к сожалению, долго… Как показала жизнь, долгие, а зачастую бесплодные, поиски виноватых и их наказание не способны изменить ситуацию. Статистические данные о жертвах и травмированных в итоге обрушения промышленных и строительных конструкций невозможно найти. Ущерб природе, наносимый такими авариями, тоже невосполним никакими компенсациями.

Очевидно, что мы не извлекаем уроки из происшествий и не смотрим «в корень» проблем. Похоже у многих из нас вообще не стоит вопрос - что важнее деньги или безопасность? А когда в обществе в приоритете деньги, будут падать фасады, разрушаться трубопроводы и всё другое.

Журнал Крепеж..., 28 сентября