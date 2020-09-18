ТД АДЛ строит новый цех для производства арматуры и оборудования. Более 1,1 миллиарда рублей поступит в консолидированный бюджет Московской области от реализации инвестиционного проекта в Коломне

Земельный участок площадью 1,3 гектар в Коломенском городском округе предоставлен в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом АДЛ" для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров. "На переданном участке инвестор планирует строительство еще одного комплекса, который удвоит производство продукции. За время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступит более 1,16 миллиардов рублей, а в округе появится 41 рабочее место", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой. Министр добавила, что земля передается компании в аренду на 7 лет. Начало строительства комплекса намечено на 2021 год, а выйти на полную мощность инвестор планирует в 2027 году. Инвестиции в проект составят порядка 1,1 миллиард рублей.

РИА НОВОСТИ, 17 сентябр