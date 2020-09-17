9 сентября арматурный завод ТОО "Бёмер Арматура", Казахстан, посетила делегация Представительства Германской Экономики в Центральной Азии

Состав делегации: 1. Г-н Д-р Хольгар Коллей – Постоянный заместитель Посла ФРГ в РК; 2. Г-н Ховсеп Восканян – Глава Представительства германской экономики в ЦА; 3. Г-жа Батима Мамбеталина – PR-manager Представительства германской экономики в ЦА; 4. Г-н Томас Хельм - директор представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в РК. Они приняли участие в ознакомительной экскурсией, которую проводил директор завода Г-н Андреас Кефер, также был обсужден ряд вопросов возможного сотрудничества.
Сайт ТОО Бёмер Арматура, 9 сентября