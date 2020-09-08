НОВИНКИ ИЗ ИСПАНИИ. Компания АДЛ информирует о расширении линейки запорных клапанов и появлении новой арматуры PN 1.6-4.0 МПа производства испанской компании VYC Industrial

Запорные вентили производятся из высокопрочного чугуна, углеродистой и нержавеющей стали. Могут применяться для работы с водяным паром, водой в системах тепло- и водоснабжения, а также для нефтепродуктов и слабоагрессивных сред. Температурный диапазон применения от — 40 до + 400 °С. Номинальное давление 1,6/ 4,0 МПа. Запорные вентили VYC Industrial обладают улучшенной конструкцией уплотнения — двуслойным сильфоном из нержавеющей стали, благодаря чему исключаются протечки по штоку, и не требуется сервисное обслуживание. Возможна комплектация вентилей термочехлами.

Сайт АДЛ, 7 сентября