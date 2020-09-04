ПРОИЗВОДСТВО. Станочный парк Угрешского завода трубопроводной арматуры пополнился высокоточным фрезерным обрабатывающим центром с ЧПУ

ООО «УЗТПА» – одно из самых технологичных российских предприятий в отрасли. Участки механической обработки на заводе оборудованы южнокорейскими токарными карусельно–фрезерными обрабатывающими центрами с ЧПУ HANKOOK, чешским горизонтально-расточным обрабатывающим центром с ЧПУ MAXIMA II, современными фрезерными и токарными станками. В середине августа это семейство пополнилось высокоточным фрезерным обрабатывающим центром с ЧПУ серии VESTA 1050B – BT50, южнокорейского производства. На нем предстоит вести механическую обработку деталей - шпинделей Ду15Р-Ду125П и горловин Ду15Р-Ду150Р. Нагрузки на производство выросли и эти фрезерные операции в ближайшие 2-3 месяца будут переведены на новый VESTA 1050B – BT50 с универсально-фрезерных станков модели FUV 401. Это позволит повысить производительность и точность изготовления деталей шаровых кранов указанных диаметров.

В ближайшее время руководство Угрешского завода трубопроводной арматуры планирует приобрести еще 2-х единиц оборудования. Рабочие УЗТПА получат автоматический сварочный комплекс для выполнения кольцевых швов, модель FCW, (Австрия). С его помощью можно проводить сборку и сварку шаровых кранов без предварительной сборки, что значительно увеличит производительность. Вторым приобретением будет гидравлический испытательный стенд трубопроводной арматуры VTB-H800E, который расширит возможности предприятия проводить гидравлические испытания шаровых кранов высокого давления Ду300-Ду800.

Сайт УЗТПА, 3 сентября