Новый вид ТПА. Судостроительный комплекс (ССК) Звезда приступил к завершающей стадии строительства крупнейшего в России сухого дока, куда был доставлен водонепроницаемый герметичный затвор (понтонный батопорт).

Размеры дока позволяют одновременно вести строительство сразу нескольких крупнотоннажных судов. Для обеспечения такой схемы работы используется технологический затвор, который делит площадь дока на отдельные независимые отсеки. В одном из них могут производиться строительные работы непосредственно на стапельной плите, в то время как другой может заполняться водой для последующего спуска судна на воду и выведения его в акваторию судоверфи. Технологический затвор состоит из 7 секций, которые собираются в единую водонепроницаемую конструкцию длиной 114 м и высотой 14 м. Затвор может быть установлен в 2х различных положениях по длине камеры дока. В июле 2020 г. ССК Звезда провела операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на сухом доке. Батопорт - понтонный затвор сухого дока - плавучая конструкция, которая отделяет камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории. После установки в голове дока батопорт затапливается путем приема водного балласта. Затем док осушается, а батопорт наружным давлением воды прижимается к опорному контуру головы. Сухой док - уникальное гидротехническое сооружение размерами 485х114х15 м и ключевой элемент 2йочереди строительства Звезды.

Источник : Neftegaz.RU, 1 сентября

