Рынок крепёжных изделий для неответственных креплений должен регулироваться также Ассоциацией (клубом) поставщиков крепежа

Об этом шла речь на круглом столе поставщиков крепежа 26 августа, который был организован Клубом поставщиков крепежа на площадке ZOOM. Тема круглого стола была обозначена вопросом: «Должны ли поставщики давать выбор потребителю и возможность купить более дешёвый и менее качественный товар?». Своими мнениями поделились руководители и специалисты компаний КМП, Европартнер, Вюрт-Урал, Крепком, Альфа-АРС. Первоначально Дмитрием Ерофеевым (КМП) штрихами была обрисована такая картина крепёжного рынка:

· Большинство химических анкеров ставится на резьбовую шпильку с нестандартной резьбой.

· При выборе крепежа, хорошо если опираются хоть на какие-то свои испытания, а расчёты не делаются.

· Тонкие перфорированные соединители устанавливаются к опорным конструкциям на саморезы для крепления гипсокартона.

· По телевидению вышеуказанные «профессиональные» крепёжные решения постоянно демонстрируют.

· Основной критерий в закупках торговых сетей – цена.

· Маркировка класса прочности на болтах зачастую умышленно наносится неверная.

· Существует и используется понятие такелаж «коммерческого назначения» (не для поднятия грузов, для «неответственных» креплений).

· На тендерах к крепежу не предъявляются технические требования, а часто указывают в характеристиках только габаритные размеры.

Таким образом, Дмитрий заключил, что рынок крепёжных изделий для «неответственных» креплений существует. По его мнению, «нам с вами придётся мириться, потому что этот рынок гораздо больше, чем рынок для ответственных креплений».

Дискуссия оказалась очень оживлённой, и в то же время она прошла в дружественной атмосфере, когда участники открыто высказывали свои позиции.

Сайт журнала КРЕПЕЖ. 31 августа