НОВЫЙ ФОРМАТ ВЫСТАВОК: ISH 2021 (немецкий АКВАТЕРМ) впервые станет гибридным мероприятием. Цифровой формат выставок 2021 года победил?

Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Соответственно, руководство ISH решило дополнить выставку ISH обширной цифровой программой. Это означает, что ISH 2021 объединит лучшее из двух миров: помимо мероприятий на Франкфуртской ярмарке в выставочном центре, экспоненты и посетители получат доступ к новым цифровым функциям, которые поспособствуют взаимодействию всех участников и обеспечат максимальный охват. Таким образом, экспоненты будут представлены в Интернете круглый год, а также смогут контактировать с теми клиентами, которые не могут или не хотят приехать во Франкфурт лично в следующем году. Дополнительная цифровая программа включает три основных элемента: Менеджер медиа-пакетов, который позволяет экспонентам проводить презентации с использованием цифрового корпоративного профиля в дополнение к их физическому выставочному стенду. Оттуда соответствующая информация передается по всем каналам ISH, чтобы ее могли быстро и легко найти потенциальные клиенты. Еще одним преимуществом для экспонентов является новый дополнительный формат ISH «расширенный цифровой». Кроме того, у них есть возможность транслировать презентации своих продуктов, выступления экспертов и т. д. по всему миру в потоковом режиме реального времени из новой, полностью оборудованной веб-студии в Выставочном центре.

Дополнительный формат ISH «расширенный цифровой»

Новый дополнительный формат ISH «расширенный цифровой» основан на отмеченной наградами технологии UFI - Всемирной ассоциации выставочной индустрии. И вот как это работает: введенный в медиа-пакет корпоративный профиль передается прямо в виртуальное пространство выставки, где может быть дополнен дополнительными функциями. Чтобы получить доступ к ISH «расширенный цифровой», все, что нужно сделать посетителям-специалистам, это зарегистрироваться и создать свой собственный профиль. Таким образом, обе группы могут без труда найти друг друга. ISH «расширенный цифровой» позволяет точно сопоставить посетителей-специалистов и экспонентов для создания деловых возможностей и потенциальных клиентов. Новый формат включает в себя элементы интерактивного взаимодействия для установления контакта (индивидуально или в группах) в рамках чата или видеозвонка, а также интеграцию потокового вещания прямо с выставочного стенда с возможностями взаимодействия для пользователя, например, живые экскурсии по выставочному стенду «а-ля Google Street View«, включая прямой диалог со специалистоми по продажам или потоковую передачу презентаций продуктов на стенде. Особое преимущество для экспонентов: Messe Frankfurt предлагает экспонентам ISH 2021 бесплатный «расширенный цифровой» формат ISH в качестве вводного предложения. ISH пройдет во Франкфуртском торгово-выставочном центре с 22 по 26 марта 2021 года.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 28 августа