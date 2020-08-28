Открыт единственный в России НТЦ ТМК в Сколково с современным лабораторно-исследовательским и испытательным оборудование для полых элементов труб и трубопроводов (корпуса ТПА)

Научно-технический центр, созданный ТМК и Группой Синара, введен в эксплуатацию в конце 2019 года для разработки, цифрового моделирования и проведения сложных испытаний материалов, конструкций и технологий. Он оснащен высокоточным исследовательским оборудованием, а также испытательными стендами с возможностью растяжения, сжатия, изгиба труб и других полых металлических конструкций с приложением наружного и внутреннего давления и созданием экстремальных температурных режимов. В частности, Денису Мантурову продемонстрировали современный лабораторно-исследовательский комплекс НТЦ — единственный в нашей стране, один из пяти в мире.

"Своевременное вложение средств в создание таких научно-технических центров - это залог последующих успехов в продвижении продукции как на внутренних, так и на внешних рынках. Прежде отечественные компании стояли в очереди на испытаниях труб, но на сегодняшний день это стало возможным делать в России. Мы приглашаем зарубежных коллег на проведение испытаний своей продукции на базе нашей лаборатории", -- подчеркнул глава Минпромторга России.

Письмо ТМК в редакцию ТПА, 27 августа