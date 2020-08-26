YouTube и трубопроводная арматура. «Добродушный сантехник» в Челябинской компании LD

Пригласили посетить заводы LD в Челябинске Артёма Иванова — эксперта и профессионала в монтаже инженерной сантехники, с 12-летним опытом. Артём известен благодаря своему детальному каналу о сантехнике на YouTube — «Добродушный сантехник». Всего за 7 лет он собрал 243 000 единомышленников, которые следят за его роликами, учатся новому и всегда могут обратиться за советом. Группа компаний LD, в лице директора и руководителей предприятий были рады познакомиться с одним из ведущих специалистов в стране. «Артём энтузиаст своего дела, было приятно общаться с человеком, который работает не ради денег, а ради идеи. Только такие люди делают мир лучше. Спасибо!» — Дмитрий Олегович Левин.

Сайт ООО ЧСГС, 24 августа