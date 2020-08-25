Для крепежа проверки станут жестче. Застройщик (NOVARCTIC SNC) при выборе поставщика высокопрочного крепежа для строительства «Арктик СПГ 2» не ограничивается проверкой документации

Уполномоченные аудиторы NOVARCTIC SNC проводят полноценную проверку продукта с выездом на предприятие-производитель. Проверка охватывает все этапы создания продукта. В начале лета такую проверку прошел завод высокопрочного крепежа "БЕРВЕЛ” (и не только по этому объекту). Повод задуматься: почему при строительстве передовых объектов столько ресурсов тратится на дорогостоящий аудит материалов?

Европейский менеджмент, который активно курирует вопрос качества на этих объектах, отлично понимает взаимосвязь между качеством материалов и комплектующих и экономической эффективностью проекта. Опыт строительства передовых объектов показывает, что проверка и испытание крепежа – это не дорогостоящая формальность, которую стоит обходить, а самая насущная необходимость. Здесь нет места «доверительности», из-за которой крепеж нередко становится узким местом на строительной площадке. Если в процессе строительства начнут «отстреливать» болты, то ценой такой халатности в лучшем случае будут сорванные сроки и дополнительные затраты, а в худшем – жизнь и здоровье людей.

Еще одним доводом в пользу проверки крепежа является наличие на отечественном рынке низкокачественной продукции. Сотрудники завода «БЕРВЕЛ» постоянно анализируют крепежный рынок на предмет качества представленной продукции от других изготовителей. Современный лабораторный центр завода позволяет получить технический базис для подтверждения ситуации - на рынке слишком много крепежа низкого качества. Так в августе был проведен мониторинг предложения высокопрочных гаек. По результатам проверки образцы крепежа показали несоответствие заявленным характеристикам, было выявлено критическое нарушение технологии некоторыми производителями. Это подтверждает, что вероятность закупки некачественного продукта, к сожалению, значительна, и риск негативных последствий от его использования на строительной площадке велик.

Проверка крепежа на соответствие заявленным характеристикам стала острой необходимостью на отечественном рынке. Верификация продукции потребителем не должна проводиться формально и лишь на основании документов, представленных производителем. Рационально проводить такую проверку в месте изготовления продукта. Но если потребитель по каким-то причинам не может провести полноценный аудит и аттестацию поставщика, то учитывая огромную ответственность соединений на высокопрочном крепеже, необходимо, как минимум, проводить входной контроль поступающей продукции.