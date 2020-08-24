В Агенстве Reportlinker посчитали, что мировой рынок компрессоров и вакуумных насосов к 2027 году достигнет $28.6 млрд

В настоящее время основными потребителями компрессоров являются ведущие экономики мира – Китай и США, поскольку потребление компрессоров зависит от уровня развития производства в стране и состояния отраслей-потребителей (например, строительства или автомобильного парка). Рынок компрессоров и вакуумных насосов в восточной стране сейчас оценивается в $5.9 миллиардов (27% глобального рынка), рынок США также занимает долю 27%. При этом к 2027 году Китай вырвется вперёд с темпами ежегодными прироста +7% и станет лидером потребления этой продукции. В России есть как потребление, так и производство компрессоров (в основном, правда, заводы работают на заграничных комплектующих), но отечественные компании не удовлетворяют всей потребности рынка, который в основном приобретает продукцию китайского производства (более 60% рынка). Как пандемия коронавируса отразится на российском рынке компрессоров – ещё предстоит выяснить.

Источник: e-vesti.ru, 21 августа